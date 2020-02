0 Facebook Grande lutto per la musica napoletana, addio al batterista Franco Del Prete È stato uno degli artisti più importanti del 'Napolitan Power'. Fondatore degli 'Showmen' e dei Napoli Centrale' con James Senese Cronaca 14 Febbraio 2020 08:36 Di redazione 1'

Una triste notizia per la music a e cultura napoletana. La città ha dato il so addio a Franco Del Prete, batterista e musicicsta protagonista del Napolitan Power, nonché fondatore con Mario Musella degli Showmen e con James Senese dei Napoli Centrale.

Come riportato da Il Roma, l’artista è deceduto all’età di 76 anni ieri sera in casa sua. Ma Del Prete non era solo un raffinato batterista. Il musicista, infatti, è stato anche un autore di testi e canzoni. I suoi brani sono stati cantati da Eduardo De Crescenzo, Gino Paoli, Sal Da Vinci e tanti altri.

Negli ultimi tempi era impegnato nel suo progetto “Franco Del Prete e Sud Express“. Ma la battaglia quotidiana contro un brutto male lo ha logorato fino al tragico epilogo. La sua ultima apparizione è stat a Frattamaggiore insieme ad Enzo Avitabile.