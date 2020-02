0 Facebook Scomparso da giorni, 57enne trovato senza vita: tragedia in Irpinia Il dramma è accaduto a Lioni, località in provincia di Avellino Cronaca 12 Febbraio 2020 16:11 Di redazione 1'

È triste l’epilogo della sconvolgente storia che ha avuto come sfortunato protagonista un 57enne originario di Lioni, località in provincia di Avellino. L’uomo era scomparso da giorni facendo scattare l’allarme tra i suoi familiari.

Purtroppo, come riportato da Il Mattino, il corpo senza vita del 57enne è stato ritrovato in un burrone dai carabinieri. I militari avevano iniziato le indagini dopo la denuncia fatta dalla famiglia della vittima che non aveva più dato sue notizie.

Sono in corso i dovuti accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti. L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma presso l’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul cadavere, probabilmente, sarà eseguita l’autopsia.