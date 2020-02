Elodie si racconta: “Ho pianto per la morte di Pino Daniele. Voglio cantare in napoletano”

La cantante si racconta in un’intervista esclusiva per il Corriere del Mezzogiorno.

Eroina del pop, con la sua hit Andromeda portata al Festival di Sanremo, ha raggiunto quasi 2 milioni di streaming in poche ore dall’uscita. Lei è Elodie. Venerdì alle 16 la cantante romana presenta il nuovo album This Is Elodie alla Feltrinelli di piazza Garibaldi, a Napoli.

Nel brano “Rambla” canta con l’avellinese Ghemon e in “Pensare male” con i napoletani The Kolors. Com’è stato collaborare con loro?

E il suo rapporto con la musica napoletana?

“Amo più di tutti Pino Daniele. Canzoni come Qualcosa arriverà , Quando , e album come Bella ‘mbriana sono una parte del mio cuore. Ho pianto quando ho saputo della sua scomparsa. Di solito non mi emoziono molto, ma quando è andato via lui è come se fosse morto uno della mia famiglia. Adoro anche la nuova scena artistica napoletana, soprattutto La Niña e Liberato. Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto. Magari un giorno canterò una canzone in napoletano, chissà”.