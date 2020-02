0 Facebook Enzo Miccio svela il nome del suo compagno. Laurent: “Se un giorno me lo chiederai, io risponderò si” News 12 Febbraio 2020 18:38 Di redazione 2'

Da San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli al mondo, dopo aver conquistato la Campania Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia e volto iconico di Real Time, torna in TV in una veste inedita: quella di concorrente di Pechino Express 2020 su RaiDue, dove gareggia in coppia con la sua collaboratrice Carolina Giannuzzi.

Il noto presentatore, nonostante l’apparenza spigliata e schietta, è una persona molto riservata riguardo il suo privato. Solo nel 2016 è uscito allo scoperto per la relazione con Riccardo Mereghini. Dal resort a 5 stelle in cui stavano passando una splendida vacanza alle Mauritius, Enzo Miccio mostrò il compagno, più giovane di lui di 9 anni. La loro storia è poi finita, e adesso il 48enne è fidanzato con Laurent, un affascinante francese anche lui parte del mondo dello spettacolo.

In diretta a Vieni da me il compagno ha mandato un messaggio di profondo amore ad Enzo, rivelando le sue vere intenzioni: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi la domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò sì, lo voglio. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.