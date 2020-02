0 Facebook Capri, la figlia di Kobe Bryant, muove i primi passi: il video che commuove il mondo Spettacolo 12 Febbraio 2020 16:24 Di redazione 2'

La vita di Vanessa Bryant dopo quel tragico incidente di elicottero, in cui hanno perso la vita sua marito, Kobe e sua figlia, Gianna, sta provando ad andare avanti. Ma nei suoi post su Instagram spiega che non riesce a immaginare la sua vita senza di loro. E’ rimasta con le tre figlie, tra cui Capri la più piccola, chiamata così per l’amore che il campione dell’NBA aveva per l’isola azzurra, che sta cominciando a muovere i primi passi.

Il video in cui la bimba di sette mesi, si alza in piedi sostenuta dalla zia, la sorella di Kobe, ha ricevuto migliaia di like e commenti. Nel post Vanessa scrive: “Il mio fagiolo Koko. Sembra proprio come la mia Gigi con suo padre“. E poi in un altro post spiega che la bimba ha gli occhi del padre. Quel filmato ha commosso moltissime persone, la piccola crescerà senza conoscere il padre.

Vanessa sta ricevendo il sostegno di tutti i suoi familiari, ma anche dei tanti amici che le stanno vicino in un momento così doloroso. Ma in un ultimo post la vedova di Kobe Bryant ha spiegato che non riesce a processare contemporaneamente la perdita del marito e di sua figlia: “Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non riesco a elaborare entrambi i lutti contemporaneamente. È come se stessi cercando di processare la perdita di Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare il fatto che Gigi non tornerà più da me”.

La piccola Capri, probabilmente ancora ignara del grande dolore che la sua famiglia sta vivendo, nel filmato è sorridente, gioisce dei suoi primi passi nel mondo.

Il post di Vanessa Bryant