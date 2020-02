0 Facebook Frattamaggiore, studente colpito da meningite: scatta il ricovero al Cotugno Le dichiarazioni del Sindaco Marco Antonio Del Prete. Ecco le condizioni del giovane e la situazione presso la scuola che frequenta Salute 11 Febbraio 2020 10:17 Di redazione 2'

Erano confuse ieri le indiscrezioni giunte da Frattamaggiore, località in provincia di Napoli. Uno studente di 17 anni è stato ricoverato, pare, in gravi condizioni presso l’ospedale Cotugno del capoluogo campano per sospetta meningite.

Inizialmente, leggendo anche le dichiarazioni che il Sindaco Marco Antonio Del Prete ha pubblicato in un post su Facebook, sembrava che l’allarme fosse rientrato. Questo anche per la non attivazione delle normali procedure di profilassi.

Invece, il giovane sarebbe risultato positivo all’Haemophilus infuenzale di tipo b, quindi al meningococco. Secondo quanto riportato da Teleclub le condizioni del ragazzo sarebbero peggiorate. Nel frattempo, onde evitare ulteriori allarmismi presso il liceo che frequenta il 17enne, sarebbero state avviate le procedure di disinfestazione e disinfettazione.

“⭕️ [SOSPETTO CASO DI MENINGITE AL LICEO MIRANDA DI FRATTAMAGGIORE] ⭕️

Appena saputa la notizia, mi sono preoccupato di contattare i colleghi del Cotugno per avere informazioni più dettagliate.

Al momento sembra esclusa la possibilità di una qualsiasi forma bisognevole di particolari misure di controllo e prevenzione.

Quindi, anche per rispetto nei confronti del ragazzo e dei suoi familiari, cerchiamo di evitare inutili e deleteri allarmismi.

Qualora ce ne fosse la necessità, sarà mia premura tenervi immediatamente aggiornati sugli eventuali ulteriori sviluppi.”