La lotta del piccolo Manuel contro la malattia, l'iniziativa della comunità commuove il web Il sostegno di Capua per la mamma e il papà del bambino ricoverato a Napoli Cronaca 11 Febbraio 2020

I suoi genitori non hanno chiesto aiuto ma l’intera cittadina ci Capua (località in provincia di Caserta) si è mobilitata per loro. A riportare questa storia il portale Caserta Ce. Una vicenda triste ma che ha visto protagonisti tanto affetto e solidarietà.

Al centro dei fatti il piccolo Manuel, ricoverato a Napoli presso un reparto di oncologia. La sua battaglia contro la malattia sta procedendo senza sosta. I cittadini di Capua stanno facendo di tutto per sostenere la mamma e il papà del bambino.

La coppia ha bisogno di stare vicino al proprio figlio. Per loro sono scattate raccolte per buoni pasto ma Manuel ha anche bisogno di pannolinim body e un completo.