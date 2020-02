0 Facebook Mara Venier e la gaffe con Diodato: “Come si chiama?” Spettacolo 11 Febbraio 2020 10:20 Di Umberto Russo 1'

Non poteva non esserci il “commento” finale al Festival di Sanremo da parte del tg satirico targato Antonio Ricci. Nel corso della puntata di lunedi 11 febbraio 2020 è andato in onda un servizio di Striscia la Notizia che racconta tutte le gaffe e gli strafalcioni dei protagonisti della 70esima edizione della kermesse. Come riporta il quotidiano Libero.it il primo a cadere nella trappola delle gaffe è proprio Marcello Foa, presidente della Rai – che si fa “distrarre” dal lato B di Elettra Lamborghini nel corso della sua esibizione finale.

Ma il servizio di Striscia raggiunge l’apice quando manda in onda il momento in cui Mara Venier durante la sua Domenica In, come sempre in rigorosa diretta dall’Ariston, dimentica il nome del vincitore alla kermesse dell’Ariston, ovvero Diodato.

“Come si chiama?” – esclama zia Mara. Il suggerimento arriva subito dallo stesso vincitore quando entra in scena. Ma a Mara Venier si sa si perdona tutto