0 Facebook Paura in una scuola del Vomero, insegnante ricoverata al Cotugno per sospetta meningite Cronaca 10 Febbraio 2020 17:30 Di redazione 1'

Sospetto caso di meningite in una scuola del Vomero. Un insegnante del plesso Piscicelli è stata ricoverata nella giornata di questo lunedì presso l‘ospedale Cotugno di Napoli per una sospetta meningite. Sono in corso i vari accertamenti per appurare se si tratti di questa malattia o se sia altro.

Intanto c’è molta apprensione tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola Piscicelli, così come tra i colleghi della donna. E’ già stata avviata la profilassi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro ha dato le indicazioni necessarie alla struttura scolastica sul corretto iter da seguire. Nelle prossime ore sarà avviata un’operazione di sanificazione per evitare ogni rischio di contagio.

Inoltre l’Asl ha invitato la scuola a informare tutte le persone che hanno trascorso del tempo prolungato con la docente, così che possano sottoporsi a una visita medica e scongiurare ogni eventualità di contagio. Il Dipartimento di Prevenzione spiega anche qual è il processo di chemioprofilassi da seguire mediante rifampicina (dose di 20 mg/kg al giorno per 4 giorni), rivolto a tutti coloro che abbiano avuto uno stretto contatto con l’insegnante.