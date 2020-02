0 Facebook Attacco hacker alla pagina facebook di Vincenzo De Luca News 10 Febbraio 2020 17:23 Di Umberto Russo 1'

“Per due volte in poche ore, la pagina Facebook è finita nel mirino di hacker. Su due post, che abbiamo provveduto a rimuovere, si è registrato un abnorme numero di like “sospetti”. Si tratta di like provenienti da profili palesemente falsi, tutti dall’estero (Russia, Ucraina, India e Thailandia in prevalenza). Abbiamo attivato l’azione di vigilanza di Facebook che sta analizzando tutte le informazioni. Contro ogni azione di violazione dalla pagina stessa (privacy, copyright e furti d’identità) presenteremo un esposto-denuncia alla Polizia Postale”.

E’ il post pubblicato pochi minuti fa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina ufficiale. La pagina fan del presidente della Giunta regionale pare abbia subito un’attacco di hacker. L’ultimo post del governatore risale alle ore 15:00 nel quale annuncia la prima puntata della seconda serie de “L’Amica Geniale”, ambientata in gran parte a Napoli.