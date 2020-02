0 Facebook La sorpresa di Barbara D’Urso a Gerardina Trovato: “Grazie per tutto quello che fai per me” Spettacolo 10 Febbraio 2020 18:09 Di redazione 2'

Durante l’ultima puntata di Domenica Live è tornata a essere ospite di Barbara D’Urso, Gerardina Trovato. La cantante, che negli ultimi mesi ha raccontato le sue disgrazie, avrebbe voluto partecipare al Festival di Sanremo, ma non è stata scelta tra gli artisti in gara.

Da qui n’è nata una lunga polemica, a detta della Trovato le avrebbero fatto un grosso sgarro a non chiamarla a Sanremo e che la partecipazione all’importante kermesse musicale sarebbe stata una grande svolta per la sua carriera. Più volte si è sfogata sulla questione dalla D’Urso, così la conduttrice napoletana ha deciso di farle una sorpresa, mandandola nella città ligure assieme a Lisa Panetta e Tony Dallara, anche loro esclusi dal Festival di Sanremo.

Una sorta di premio ricompensa è quello che Barbara D’Urso ha voluto fare ai tre artisti, portandoli comunque a sfilare in abiti eleganti per le vie di Sanremo. Gerardina, che è ormai resident nei salotti della conduttrice napoletana, l’ha ringraziata dai suoi profili social. In tanti hanno apprezzato la sorpresa della D’Urso, soprattutto i fan della Trovato che la stanno sostenendo in questo momento difficile.

L’arrivo dei cantanti a Sanremo