Nina Moric su tutte le furie in diretta tv dalla D'Urso, smentita la sua versione: "Non sono lividi da percosse"

La lite tra Nina Moric e Luigi Favoloso continua a tenere banco nei vari programmi televisivi di Barbara D’Urso. Dopo che la modella croata aveva pubblicato alcune immagini in cui si vedevano dei lividi sui suoi fianchi, dicendo che il suo ex compagno l’avrebbe picchiata, il ragazzo ha invitato la conduttrice napoletana a mostrare quelle foto a dei medici, perché a detta sua si tratterebbe di ecchimosi dovute a piccoli interventi di liposuzione.

L’ipotesi di Favoloso era stata smentita a sua volta dalla Moric, che continuava ad accusarlo di essere un bugiardo. Un po’ di chiarezza l’hanno fatta durante la puntata serale di Live Non è la D’Urso i tre chirurgici ospiti, che hanno dovuto esaminare le foto incriminate. Per due di loro non c’è alcun dubbio, non si tratta di lividi da percosse, il terzo, sebbene avesse la stessa idea dei colleghi, non se l’è sentita di darne la certezza.

LEGGI ANCHE: LA QUERELA DI NINA NEI CONFRONTI DI LUIGI

La Moric, una volta smentita in diretta, ha perso le staffe e ha iniziato a urlare, a un certo punto si è alzata la maglietta, chiedendo di essere visitata, ha anche aggiunto che essendo lei una donna magra, non avrebbe bisogno di interventi di riduzione del peso. Lo spettacolo è stato piuttosto imbarazzate, come ha commentato il giornalista Gianluigi Nuzzi, invitando la modella croata a calmarsi.