0 Facebook Meteo Napoli, di nuovo allerta della Protezione Civile: forti venti e mareggiate Meteo 10 Febbraio 2020 13:52 Di redazione 2'

Torna il cattivo tempo a Napoli. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per venti forti e mare agitato, l’avviso è valevole a partire dalle ore 16 di questo lunedì e fino alle 22 di martedì.

L’avviso riguarda le seguenti zone: Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele). I venti saranno forti dai quadranti occidentali, le aree maggiormente interessate sono quelle delle appenniniche della Campania centro-settentrionale.

Dal comunicato della Protezione civile si legge che sono previsti: “Venti forti da Ovest-Sud-Ovest con locali raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domani, 11 febbraio”. Sulla fascia costiera, con particolare riferimento alle Isole del Golfo e alle coste esposte “possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata. Mare agitato con possibili mareggiate“. L’ente raccomanda di porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare il verificarsi di episodi di pericolo, soprattutto nelle zone maggiormente esposte ai venti.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, non dovrebbero esserci rovesci e le temperature sono in aumento rispetto ai giorni scorsi, con massime che arriveranno a 15-16 gradi e minime che si assesteranno sugli 11 gradi.