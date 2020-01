0 Facebook Nina Moric querela Luigi Favoloso, l’annuncio sui social Spettacolo 22 Gennaio 2020 14:01 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi la querelle tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Nonostante lui abbia fatto perdere le sue tracce, anche se il settimanale Chi l’ha paparazzato in Svizzera, la modella croata continua ad attaccarlo a distanza.

Dopo aver presenziato a diversi programmi televisivi in cui si è confrontata con i genitori di Luigi Favoloso, accusando tutta la famiglia di essersi inventata una sparizione solo per attirare visibilità, ha deciso di procedere per vie legali. La Moric, in una delle sue ospitate in tv, aveva raccontato che Luigi sarebbe stato violento nei suoi confronti e in quelli del figlio Carlos.

Accuse puntualmente smentite dalla madre e il padre di Luigi Favoloso. Ma Nina ha deciso di percorrere le vie legali e tramite il suo avvocato, stando a quanto ha raccontato, avrebbe presentato querela nei confronti del suo ex fidanzato. E’ stata lei stessa a comunicarlo tramite una storia su Instagram, in cui spiega come un passo del genere debba essere fatto con serietà. Ha spiegato che trattandosi di un reato permanente – che si perpetua nel tempo – la querela deve essere ricca di particolari.

Dunque, con l’aiuto del suo avvocato la Moric avrebbe ricostruito i presunti comportamenti criminosi di cui accusa Favoloso e avrebbe provveduto a presentare la querela in Procura, che a sua volta dovrà decidere se aprire o meno un fascicolo. Dopo la dichiarazione della modella croata, è molto probabile che ci sarà un altro scontro televisivo tra i genitori di Favoloso e la Moric, a meno che Favoloso non decida di intervenire dalla Svizzera. Una cosa è certa, sicuramente la questione non è finita qui.

L’annuncio di Nina Moric