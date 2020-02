Lutto in Polizia: morto il questore Luigi De Stefano, catturò Pasquale Scotti e Francesco Schiavone

Addio ad un grande poliziotto. Si è spento il questore in pensione Luigi De Stefano, 73 anni, che aveva ammanettato boss latitanti del calibro di Pasquale Scotti e Francesco Schiavone, meglio conosciuto come Sandokan.

L’uomo era rimasto vittima di una brutta caduta in casa, spirando dopo alcuni giorni in rianimazione all’ospedale Rummo di Benevento. De Stefano, originario di Somma Vesuviana, viveva tra il Sannio e l’abitazione di famiglia a Napoli, nel quartiere Vomero. Entrò in polizia nel 1973, nei ranghi civili.

Acciuffò il capoclan casalese “Sandokan” dopo un inseguimento in Francia, a Millery, negli anni ’80. Catturò Pasquale Scotti in un assedio ad una masseria di Caivano, segnato da un furibonda sparatoria, nel dicembre 1983.