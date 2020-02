0 Facebook Lite Bugo-Morgan, il retroscena di Amadeus: “L’ho cercato fino alle 4” Le dichiarazioni del conduttore del 70esimo Festival di Sanremo e le ipotesi al vaglio della Rai in merito alla vicenda Bugo-Morgan Spettacolo 8 Febbraio 2020 16:19 Di redazione 3'

“Non ho scelto la canzone di Bugo e Morgan per la presenza di Morgan. L’ho scelta perché mi è piaciuta. Anche se l’avesse cantata uno solo di loro e mi fosse piaciuta l’avrei scelta. Ho già detto che non ho fatto scelte che partivano dagli interpreti ma dalle canzoni“. Amadeus parla così della scelta di avere Bugo e Morgan in gara, rispondendo indirettamente alle affermazioni dello stesso Morgan (“la canzone è stata presa a Sanremo perché c’ero io“).

Perché, nonostante sia noto il temperamento non facile di Morgan, l’hai voluto in gara? “La canzone l’ha presentata Bugo e conteneva featuring di Morgan. Poi, conosco Morgan da tempo, mi faceva piacere che fosse a Sanremo. Non sono abituato a fare scelte di questo tipo per escludere eventuali rischi. Non potevo escluderlo sulla base di cose passate. Quindi mi è piaciuto il brano e l’ho voluto in gara“, ha risposto Amadeus.

Fa ancora parlare il colpo di scena che ha animato la quarta puntata del settantesimo Festival di Sanremo. Bugo e Morgan sono stati squalificati per l’accaduto durante la loro esibizione sul palco dell’Ariston. Dopo varie discussioni per incomprensioni artistiche tra i due musicisti, Morgan ha cambiato la prima strofa di ‘Sincero‘, il brano che era in gara, senza preavviso e inserito una pesante critica al collega.

Per tutta risposta, Bugo è uscito di scena in diretta per non rientrare più. “Ho incontrato Bugo dopo la puntata. Era molto sereno ma anche triste e affranto per avermi creato un problema“, ha detto Amadeus nella conferenza stampa quotidiana con i giornalisti. Il conduttore ha incontrato il cantante alla fine dello show: “Mi ha detto ‘Ti chiedo scusa con tutte le cose che hai da fare, sei qui alle 4 di mattina per parlare con me. Non lo dimenticherò mai’“, ha raccontato Amadeus.

Morgan, invece, dopo l’arrabbiatura iniziale ha scritto un messaggio al direttore artistico questa mattina: “Era dispiaciuto“, ha dichiarato Amadeus. La Rai ha escluso Bugo e Morgan per due principali violazioni: il cambio di testo del brano in gara (ad opera di Morgan) e l’uscita di scena durante l’esibizione (Bugo). Due principi del regolamento imprescindibili. “I due sono molto amici- ha spiegato Amadeus- ci sta che in un rapporto i caratteri non siano uguali. Mi auguro che se la risolvano e possano portare in giro questa canzone“.

IPOTESI RISARCIMENTO DANNI – La squalifica, però, non è revocabile. Che fine hanno fatto, quindi, i voti dei giornalisti che decidevano la classifica ieri sera? Lo ha spiegato Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno: “I voti a Bugo e Morgan, come nella politica quando un candidato si ritira a urne aperte, sono stati cancellati e ripercentualizzati per i restanti 23. Per la stampa i due artisti erano al diciassettesimo posto”

“È una vicenda ancora tutta in fase di valutazione nel suo insieme, e sarà ovviamente la Rai a decidere se ci sono le condizioni o meno“. Così Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1 e responsabile dell’intrattenimento prime time, ha risposto a una domanda a proposito della possibilità che la Rai chieda un risarcimento per danni di immagine nei confronti di Bugo, se non anche nei confronti di Morgan, dopo l’abbandono ieri sera del palco dell’Ariston che e’ costata l’esclusione della coppia dalla gara.