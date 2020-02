0 Facebook Il dramma di Gerardina Trovato: “Ho lo sfratto e vivo con 80 euro. Mamma mi ha augurato la morte” La cantante è caduta in disgrazia. Il ringraziamento speciale per Barbara D'Urso che l'ha invitata nella sua trasmissione Spettacolo 3 Febbraio 2020 11:51 Di redazione 1'

Sta passando un brutto periodo. Gerardina Trovato, cantante, vive nel paesino siciliano di Portopalo di Capopassero. Per lei li è come una grande comunità che le ha aperto le braccia aiutandola. Soprattutto in questi giorni che la Trovato ha anche ricevuto lo sfratto.

“Quando mia madre mi ha buttato fuori di casa e mi ha detto ammazzati ho chiamato alle 3 di notte Caterina Caselli, che era in America, e lei mi ha aiutato. Anche qui mi aiutano. Voglio bene a tutti. Mamma vuole essere protagonista sia nei miei successi sia nelle disgrazie. Mi ha augurato di morire ammazzata. Mia madre ha provato a farmi interdire, dicendo che ho sperperato in droga, feste e incapacità di gestire il patrimonio. Non mi sono mai drogata, anzi era lei che si fumava qualche canna“, queste le dichiarazioni della cantante.

IL POST SU FACEBOOK PER LA D’URSO –

Grazie Barbara per quello che stai facendo per me. Mando un bacio anche a tutti voi che mi state manifestando così tanto affetto.