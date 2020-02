0 Facebook Stefania Lay fa una sorpresa ai bambini ricoverati al Vecchio Pellegrini. “Per loro ci sarò sempre” Spettacolo 8 Febbraio 2020 14:24 Di redazione 2'

“E niente mi chiedevo se un giorno dovessi essere mamma qualunque cosa si presenterà io sarò sempre pronta a tutto. Guardavo negli occhi dei genitori pieni di speranza e amore. Dio quanta rabbia e tristezza. Ma sono in parte felice perché ho portato tanti sorrisi. E questo mi gratifica. Questo è il senso della vita. Grazie agli ultras curva B per avermi regalato questa opportunità io ci sarò sempre x rendere felice chi lo desidera”. E’ il messaggio che Stefania Lay scrive sui social in occasione della visita all’Ospedale Vecchio Policlinico di Napoli. La popolare artista napoletana, da anni una veterana della melodia partenopea, ha fatto visita ai bambini ricoverati in reparto.

“Grazie agli Ultras della curva B per avermi regalato questa opportunità io ci sarò sempre x rendere felice chi lo desidera” – scrive ancora sulla sua pagina ufficiale, l’interprete di “Chistu nnammurato”, il suo ultimo successo tra le hit delle radio napoletane.

Foto, selfie e abbracci con i bambini in degenza all’ospedale napoletano mentre la sua bacheca è un fiume di commenti da parte dei fan:

“Che bello vedere la gioia di tutti questi bambini soprattutto vedere te che li hai dato un briciolo di felicità e sicurezza …e sapere che cn il tuo affetto li hai regalato un sorriso ..e saranno riconoscenti nel fatto che tu li hai pensato nella andare ha trovare in un posto che non piacevole starci …..xcio Stefania complimenti x questo gesto bello ….e sarai una brava mamma 6 di un cuore grande…tanti baci”

E poi: “Che Dio ti benedica cara Stefania, sei bravissima ed hai un grande cuore”