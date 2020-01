0 Facebook Stefania Lay suona il pianoforte alla stazione della Metro e incanta tutti Il video pubblicato sui social ha fatto impazzire i fan Spettacolo 6 Gennaio 2020 19:32 Di redazione 1'

Alle volta basta poco per regalare un’emozione. Altre, invece, basta un pianoforte. Il magico strumento è stato a disposizione di tutti presso la fermata della stazione della metropolitana di Napoli a Piazza Municipio.

Immediatamente la cantante napoletana Stefania Lay ne ha approfittato. Si è avvicinata ed ha iniziato a suonare il piano e a cantare una canzone. L’esibizione ha attirato l’attenzione di molti curiosi e turisti che erano nelle vicinanze.

Molti altri, conoscendo la Lay, si sono invece emozionati nel sentire questo live improvvisato. Il video, pubblicato dall’artista sui propri profili social, ha fatto impazzire i fan ed è diventato virale sui social.

IL POST SU FACEBOOK –

Mi trovavo nella stazione metro Piazza Municipio e c’era un piano e non ho resistito nel suonarvi questa bellissima melodia la musica x me è tutto ovunque io sia x sempre in me.

P.s. Non sono una pianista ma mi lascio trasportare dalla musica e tutto x magia va da se.