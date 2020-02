0 Facebook Retroscena Festival di Sanremo, Fiorello offeso da Tiziano Ferro: “Potrei lasciare” Spettacolo 7 Febbraio 2020 08:20 Di redazione 2'

In molti si sono chiesti perché Fiorello fosse assente durante la terza puntata del Festival di Sanremo e nelle ultime ore è emerso un retroscena che lascerebbe credere sia il motivo per cui lo show man non fosse presente sul palco dell’Ariston. In realtà si tratta di due cose distinte e separate.

Fiorello non ha partecipato all’ultima puntata per accordi che erano già stati presi in precedenza. C’è, però, un retroscena che riguarda lo show man, sembrerebbe infatti, che abbia minacciato di lasciare il Festival di Sanremo. Il motivo? L’offesa di Tiziano Ferro che, durante la seconda puntata, riferendosi ai fuori programma del conduttore, ha detto: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Lanciamo hashtag Fiorello statte zitto“.

Una battuta questa che è risultata un po’ infelice, ma su cui Amadeus ha immediatamente cercato di metterci una pezza a colori, dicendo: “Lancerei l’hashtag Fiorello parla quanto vuoi — ha detto Amadeus —. L’ho considerata solo una battuta, magari infelice, ma all’una di notte le battute possono essere meno brillanti“. La presenza di Fiorello, tra l’altro, è benzina per gli ascolti, cosa che riconosce anche Amadeus: “Senza Fiorello diventiamo tutti orfani a qualsiasi età. Lanciamo l’hashtag Fiorello per sempre a Sanremo“.

E sembrerebbe che i riconoscimenti pubblici, uniti a colloqui privati anche tra Amadeus e Fiorello, abbiano fatto rientrare la situazione e salvate le ultime due serate del Festival di Sanremo. Intanto, Tiziano Ferro, resosi conto della battuta poco carina, ha lasciato un biglietto di scuse a Fiorello nel suo camerino, cosa documentata da una storia del cantante su Instagram. La crisi sembra rientrata, lo show man ha visto la terza puntata al ristorante con Antonella Clerici, ospite del gran finale.

Le scuse di Tiziano Ferro