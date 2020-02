0 Facebook Giugliano piange la scomparsa di Lorena, giovane avvocato portata via dal male del secolo News 7 Febbraio 2020 09:00 Di redazione 1'

Giugliano piange un’altra vittima del male del secolo. E’ morta Lorena di Marino, giovane di 34 anni che da anni lottava contro un tumore. Era una ragazza molto conosciuta nel comune del Napoletano, moglie del proprietario di un noto locale giuglianese e figlia di un commerciante apprezzato e stimato da tutti.

Avvocato, era da sempre attivista per i diritti civili e aveva partecipato a molte battaglie per la protezione dell’ambiente, di quel luogo avvelenato che l’ha portata via alla vita troppo presto.

Lorena era una sognatrice, era diventata madre di un maschietto e voleva vivere. Ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, poi però le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo è morta. In queste ore la notizia della scomparsa di Lorena ha sconvolto l’intera comunità giuglianese, in tanti la conoscevano e la stimavano come donna, come professionista e come giovane madre. Tanti i messaggi che vogliono ricordarla.