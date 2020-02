0 Facebook Il padrone muore schiacciato da un albero, il cane non si allontana dal luogo dell’incidente Cronaca 7 Febbraio 2020 09:53 Di redazione 1'

E’ morto mentre stava portando a spasso il suo cane un uomo di 61 anni, vittima del maltempo. La tragedia è avvenuta a Cava de’ Tirreni, il sessantunenne, Gioacchino Mollo, noto oculista, è stato schiacciato da un albero caduto a causa dei forti venti.

In queste ore a colpire è un’immagine, quella del cane Charlie fermo davanti all’albero caduto con un’aria sconsolata, triste, consapevole che sia avvenuto qualcosa di terribile, che non rivedrà più il suo padrone. La foto è diventata virale, condivisa non solo da chi conosceva il dottore scomparso, ma anche da chi vuole dimostrare come la lealtà di un cucciolo non si fermi nemmeno dinanzi alla morte.

L’amico a quattro zampe è rimasto lì fermo, finché non è stato portato via. Non voleva lasciare il posto dove aveva visto per l’ultima volta il suo padrone in vita.