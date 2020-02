Mi è piaciuta molto Irene Grandi, mi ha divertito poi molto Achille Lauro che è un fenomeno di costume, trasgressivo come una pop star inglese o americana. Un’altra cantante che ha fatto una performance internazionale è Elodie, poi mi sono piaciute molto Le Vibrazioni e gli Eugenio in Via di Gioia, che secondo me avranno una grandissima strada da percorrere “.

Parole di elogio anche per Piero Pelù e per Michele Zarrillo, da lui definito “un ottimo cantautore che non sbaglia mai. Elettra Lamborghini è una gran comunicatrice più che una cantante ma è un personaggio molto dirompente. Anche i Pinguini sono andati alla grande”.