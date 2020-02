0 Facebook Maltempo, cade albero e colpisce un uomo. Inutili i soccorsi muore un 61enne News 6 Febbraio 2020 10:51 Di Umberto Russo 1'

Un medico di circa 61 anni ha perso la vita a Cava de Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. . L’oculista, originario della provincia di Napoli e residente nella città metelliana, stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all’interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura, danneggiando un’automobile di un dirigente comunale che era parcheggiata e un furgoncino di una società’ partecipata del Comune che stava transitando.

Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de Tirreni.