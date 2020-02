0 Facebook Gaffe di Amadeus con Georgina Rodriguez, scivolone sulla traduzione in italiano Spettacolo 7 Febbraio 2020 09:23 Di Sveva Scalvenzi 2'

Attesa la speciale valletta della terza serata del Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez. La partecipazione alla kermesse della fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata molto discussa, ma con molta probabilità era questo il risultato desiderato che ha spinto a sceglierla.

Così la bella spagnola ha fatto la sua discesa delle scale dell’Ariston in un abito bianco che lasciava intravedere le giunoniche forme, esaltate da un collier di diamanti. La Rodriguez non parla molto bene l’italiano, dunque, Amadeus ha dovuto provare a tradurre ciò che diceva. E tra uno scambio di battute anche con Ronaldo, che fuori dal campo conserva la sua aria spavalda, ma allo stesso tempo timida, è arrivata la gaffe.

Georgina, verso il finale, si è rivolta al pubblico in spagnolo, dopo che il conduttore le aveva chiesto come stesse andando la serata a Sanremo e lei molto contenta ha risposto bene, dicendo che la platea è meravigliosa. “Es un pùblico espectacular”. E rivolgendosi al pubblico, gli ha fatto una domanda: “¿Que tal primera vez?“. Amadeus ha tradotto la frase, dicendo che Georgina avrebbe detto di voler tornare un’altra volta al Festival, ma in realtà la compagna di Ronaldo intendeva dire: “A voi come sembra questa prima volta?“.

La modella spagnola, sebbene non parli italiano, lo capisce, infatti quando ha ascoltato la traduzione di Amadeus ha fatto una strana espressione, quasi a voler dire: “Ma che ha detto?“. Per fortuna nulla di grave, si è subito passati alla presentazione di un nuovo artista, ma tra i più attenti non è sfuggito l’errore e c’è chi si è chiesto perché non chiamare un traduttore o evitare proprio di invitare chi non parla italiano. Come sempre a Sanremo la polemica si accende facilmente.