Dramma a Giugliano, dopo la morte della giovane madre: scomparso un ragazzo di 13 anni Cronaca 7 Febbraio 2020

Giornata di lutto per Giugliano. Questa mattina era stata resa nota la scomparsa di Lorena Di Marino, giovane madre deceduta a causa di un brutto male all’età di 34 anni, adesso si è appreso di un’altra morte. E’ scomparso anche un ragazzino di 13 anni.

Il tredicenne, tra l’altro, era il figlio di un dipendente del locale di cui è titolare il marito di Lorena. Una duplice perdita che ha sconvolto l’intera comunità giuglianese. I funerali del ragazzo si terranno nella giornata di sabato alle ore 11 presso la parrocchia Santissima Trinità di Parete, in provincia di Caserta, dove la giovane vittima viveva con la famiglia.

A rendere nota la notizia è stato il giornale Il Meridiano News. Si tratta di un’altra tremenda disgrazia che rende questo venerdì di febbraio profondamente triste. Sui gruppi territoriali sono moltissimi i messaggi per il ragazzo, ma anche per Lorena stimata dall’intera comunità per le sue battaglie.