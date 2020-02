0 Facebook Gaja e Serena, folla e code per aiutare le due ragazze: “Abbiamo il dovere di salvarle” L'iniziativa con l'Admo in seguito all'appello dei genitori Cronaca 7 Febbraio 2020 13:51 Di redazione 1'

Una grande mobilitazione di solidarietà c’è stata in favore di Gaja e Serena. Le due giovani rispettivamente 12 e 17 anni, sono ricoverate entrambe al Bambin Gesù di Roma. Le loro vite sono legate ad una sola necessità: quella di trovare un donatore di midollo osseo.

In seguito all’appello lanciato dalle famiglie (di origine campane), per lanciare con l’Admo (Associazione donatori midollo osseo) una campagna che abbia lo scopo di trovare un donatore, la risposta dei cittadini – come riportato da La Repubblica – è stata straordinaria.

A Bagnoli, a Villa Medusa, c’è stata una folla impressionante che si è messa in coda per rilasciare il proprio campione di saliva. Questo consentirà agli esperti di poter trovare un eventuale donatore che potrebbe salvare la vita di Gaja e Serena.