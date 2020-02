0 Facebook Tragedia in provincia, cadavere di un uomo trovato in strada Cronaca 6 Febbraio 2020 09:34 Di redazione 1'

Dramma del freddo. Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a San Nicola La Strada, comune in provincia di Caserta. Era riverso in terra privo di sensi. A fare la scoperta in via Milano sono stati alcuni passanti che si sono accorti che la vittima non dava cenni di vita.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto alcune testimonianze ed effettuato i rilievi del caso.

La vittima probabilmente è deceduta a causa del freddo. Si tratterebbe, infatti, di un clochard, che non avendo trovato riparo dove dormire, è rimasto in strada al freddo e al gelo. Potrebbe essere andato in ipotermia a causa delle basse temperature.