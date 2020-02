0 Facebook Dall’unione tra McDonald’s e Ferrero, nasce il McCrunchy Bread con Nutella, presentato anche a Napoli Mangiare a Napoli 6 Febbraio 2020 10:08 Di redazione 2'

In occasione del World Nutella Day, celebrato il 5 febbraio, è stato presentato a Napoli, Milano, Roma e Bari, il nuovo panino nato dalla partnership tra McDonald’s e la Ferrero: il McCrunchy Bread con Nutella.

Così il pane e nutella, la merenda preferita dagli italiani, si potrà gustare anche in strada e mangiata calda. Il nuovo panino, la cui idea sta già facendo impazzire i golosi nostrani, sarà disponibile in tutti i 600 ristoranti a partire dal 12 febbraio. E si prevedono già grandi file per ordinarlo, com’è accaduto con i Nutella Biscuits, introvabili nei supermercati italiani per settimane, anche il nuovo panino potrebbe andare a ruma.

“Lavorare con un’azienda come Ferrero è stato per noi entusiasmante – ha detto Mario Federico, amministratore delegato di McDonald’s Italia – quello che presentiamo e’ un prodotto permanente che rimarrà, a partire dal 12 febbraio ci sara’ in tutti e 600 i nostri ristoranti e ricordiamoci che noi serviamo 1 milione di persone al giorno“.

Le previsioni sono più che positive, una vendita di oltre 6 milioni di panini in un anno e se il nuovo prodotto avrà successo, probabilmente sarà esportato anche in Europa e poi nel mondo. “Il pane e nutella è uno degli abbinamenti più tipici delle colazioni e delle merende degli italiani. Qualcosa di semplice e per tutti. Qualcosa con cui siamo cresciuti e che ci ha accompagnato nella nostra vita. – ha commentato Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia –qualcosa a cui sono legati momenti di gioia, famiglia e condivisione. Con McDonald’s abbiamo pensato a come rendere possibile a tutti coloro che amano questo semplice alimento di non dovervi rinunciare solo perche’ sono fuori casa“.

Il prossimo 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, il McCrunchy Bread con Nutella sarà disponibile per tutto il giorno a un prezzo speciale e dalle 15 alle 17 in omaggio a chi si presenta in coppia in tutti i McDonald’s italiani.