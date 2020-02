0 Facebook Colpo alla camorra , sequestrata casa di un boss a Boscoreale, acquistata con soldi “sporchi” Cronaca 6 Febbraio 2020 09:24 Di redazione 1'

Al termine di un’indagine economica-patrimoniale delegata dalla Dda di Napoli alla compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, le Fiamme Gialle hanno provveduto a sequestrare un appartamento di 100 mq a Boscotrecase.

La casa appartiene a Giuseppe Ranieri, ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico “Pescacane“, operante nell’hinterland vesuviano. L’immobile, dal valore di oltre 125mila euro, era stato acquistato con denaro proveniente da traffici illeciti, svolti all’interno della citata organizzazione camorristica. La Guardia di Finanza, inoltre, ha riscontrato che Ranieri, che di recente era stato protagonista di una rocambolesca cattura, ha diversi procedimenti penali a suo carico per traffico di sostanze stupefacenti.

Inoltre, dichiarava un profilo reddituale al Fisco sproporzionato rispetto al reale tenore di vita. Ranieri all’interno dell’organizzazione criminale aveva importanti ruoli, operava come custode di armi da fuoco e cassiere del denaro frutto delle diverse attività delittuose del sodalizio. L’immobile risultava fittiziamente intestato ai figli ed accatastato come ”scuderia” di poche decine di metri quadrati, anziché come reale ed effettivo appartamento.