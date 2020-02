0 Facebook Massimo Ranieri al Festival di Sanremo da brividi, il duetto con Ferro incanta: il commento post puntata News 6 Febbraio 2020 09:05 Di redazione 2'

La seconda serata del Festival di Sanremo è stata un altro successo. Con Fiorello che ha aperto la puntata travestito da Maria De Filippi, l’omaggio a Fabrizio Frizzi che avrebbe compiuto nella giornata di mercoledì 62 anni e le simpatiche uscite di Amadeus, il bilancio può essere definito più che positivo.

Grande attesa per Massimo Ranieri come ospite, che ha cantato assieme a Tiziano Ferro uno dei suoi must, Perdere l’amore, incantando letteralmente il Teatro Ariston e il pubblico da casa. Al termine della puntata, infatti, sono piovuti i commenti di chi diceva di non aver resistito e aver cantato il ritornello a squarciagola.

Il duetto è stato praticamente perfetto, a tal punto che Tiziano Ferro ha invitato Massimo Ranieri a cantare di nuovo con lui a giugno allo stadio San Paolo di Napoli. E a essersi emozionato non è stato solo il pubblico, lo stesso Ranieri, infatti, al termine della puntata ha parlato di momenti magici. Impossibile dargli torto, l’esibizione è stata da pelle d’oca. Standing ovation dalla platea per i due artisti che hanno regalato a tutti un grande spettacolo.

Il post di Massimo Ranieri