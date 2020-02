0 Facebook Diletta Leotta fa monologo sulla bellezza, presa di mira dalla Loffredo: “Sei tutta rifatta” Spettacolo 5 Febbraio 2020 16:25 Di redazione 2'

Polemiche sul monologo di Diletta Leotta durante la prima serata del Festival di Sanremo. La giovane giornalista ha recitato un testo sulla bellezza, ma poco dopo la puntata è stata presa di mira sui social e anche da una collega, Monica Loffredo. In tanti, tra cui anche la conduttrice tv, la stanno accusando di non poter parlare di bellezza naturale, perché lei a 28 anni sarebbe ricorsa più volte dal chirurgo estetico.

“Sono bellissima, ma sapete la bellezza capita, non è un merito. Certo può essere un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui, starete pensando. Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto sia qualcosa di secondario. La bellezza è un peso che col tempo può farti inciampare se non la sai portare. Mia nonna Elena a 85 anni è ancora pazzesca (viene inquadrata, ndr). Con il tempo inevitabilmente quella bellezza viene meno, noi vorremmo evitare il tempo, ma questa sera vorrei fare un esperimento, per capire che effetto farà su di me.

Nel 2076, quando avrò l’età di mia nonna, sarò felice? Mia nonna resta bellissima perché è vero che il tempo passa per tutti, ma non per tutti allo stesso modo. Lei mi ha insegnato a non essere semplicemente bella, ma studiare, sforzarsi per trovare un lavoro e poi anche l’amore. Crescendo bisogna imparare a regolare il ritmo. A qualsiasi età ogni giorno che viviamo è un regalo. Quello che ho capito è che non ho paura, e questo lo devo a te nonna. Grazie”.

Questo il monologo recitato dalla Leotta. La reazione sui social è stata immediata, in tantissimi hanno condiviso una foto di Diletta da adolescente a confronto con quella di oggi, notando che ci sarebbero parecchie differenze. Anche Monica Loffredo ha seguito il filone generale e ha così commentato l’immagine: “Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, non mi sembra il massimo che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta“. A onor di cronaca bisogna dire che c’è anche chi ha difeso la giovane giornalista, spiegando che le critiche alle donne, spesso arrivano proprio da altre donne.