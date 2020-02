0 Facebook Muore ad 84 anni il primo “Capitan Findus” della storia, Giovanni Cattaneo. News 5 Febbraio 2020 16:04 Di Marta Ricciardi 2'

Si è spento ieri, all’età di 84 anni, Giovanni Cattaneo, il primo “Capitan Findus” italiano. Ricoverato all’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano, questo vecchietto dalla lunga barba bianca e lo sguardo dolce, fu protagonista indiscusso di una delle pubblicità più amate degli ’70. In seguito, furono in tanti a dare un volto allo storico marchio alimentare, vestendo i panni del simpatico “capitano”, regalando un sorriso sia pur per qualche secondo al pubblico televisivo.

Molto meno sorridente è invece il triste epilogo di Cattaneo che, da tempo malato, aveva dichiarato già nel 2012 al quotidiano “il Giorno”, di essere “caduto in miseria”. Intervistato nella sua casa popolare in un quartiere molto modesto di Milano, spiegava di essere rimasto vittima di una truffa messa in atto da sedicenti imprenditori, i quali lo avevano convinto con l’inganno ad aprire un attività di ristorazione che gli avrebbe procurato gravissime e perdite finanziarie.

Nonostante abbia chiesto pubblicamente, in più di un’occasione di essere aiutato, negli ultimi anni viveva una vita modestissima poten do contare solo sulla pensione minima e di invalidità.

Alla sua morte una sola richiesta: quella di essere cremato. Le sue ceneri saranno portate in provincia di Modena, in un piccolo cimitero, il San Michele dei Mucchetti (come conferma la polizia mortuaria del Comune), poichè sua madre era originaria di quelle zone.