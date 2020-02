0 Facebook Forti venti a Napoli, è paura in strada: caduti due alberi vicino a una scuola Napoli Città 5 Febbraio 2020 17:17 Di redazione 2'

Forti venti si stanno abbattendo in queste ore a Napoli e in tutta la Regione Campania. La Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo proprio per violente raffiche, gelate e possibili nevicate.

Attimi di paura si sono vissuti a Napoli nelle prime ore del pomeriggio di questo venerdì. A causa delle forti raffiche di vento due alberi sono caduti in strada, a pochi metri tra l’altro di alcune scuole. A denunciare l’accaduto è stato Francesco Emilio Borrelli, che in un post ha condiviso le immagini dei tronchi sradicati.

Un fusto è caduto in piazza Carlo III e uno in via Foria, due strade ad alto traffico pedonale. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma le aree interessate dalla caduta sono state interamente delimitate per evitare il ripetersi di altri fenomeni.

LEGGI ANCHE: ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA

“Non è la prima volta che accade qualcosa di simile e non sarà neanche l’ultima se si continua a prendere alla leggera il problema. Senza interventi di manutenzione e di messa in sicurezza ogni qualvolta ci saranno venti o condizioni meteorologiche estreme si verificheranno danni ed incidenti, come la caduta di alberi. Sono precipitati al suolo degli alberi in una strada molto trafficata e in un’area esterna ad una scuola, poteva essere una tragedia. Bisogna muoversi in fretta, il clima sta cambiando rapidamente e gli eventi meteorologici estremi saranno sempre più frequenti per cui la manutenzione deve essere continua e costante“, questa la denuncia di Francesco Emilio Borrelli.

Intanto il Comune di Napoli, a causa delle avverse condizioni meteo, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole della città per motivi di sicurezza. L’invito è quello di fare la massima attenzione soprattutto nei luoghi maggiormente ventilati.