Vanessa Incontrada si sta godendo il successo della fiction Come una madre, di cui è protagonista. La serie, infatti, sta avendo un gran successo e l’attrice spagnola ha spiegato come ha fatto a portare in scena il dolore che una madre ha quando perde un figlio.

“Per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica, e non cercando il dolore dentro di me. Anche per rispetto a chi quel dolore lo ha vissuto davvero, come due mie amiche”, queste le parole di Vanessa.

La Incontrada ha poi raccontato che sul set ha dovuto sgridare, in accordo con i loro genitori, i bambini con cui avrebbe dovuto girare una scena, serviva proprio per interpretarla al meglio: “Ho dovuto fare una cosa bruttissima, mi sono sentita in colpa da morire. Poi ho spiegato loro perché lo avevo fatto“. Si tratterebbe dunque di una tecnica per aiutare i due bambini a recitare.