Trema la terra in Sicilia, tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.6 Cronaca 3 Febbraio 2020

E’ di poco fa la notizia di una nuova scossa di terremoto al Sud Italia, in Sicilia. Nel primo pomeriggio si sono susseguite tre diverse scosse, gli eventi sono stati registrati dall’Istituto Italiano Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Troina, in provincia di Ennia.

La prima scossa è avvenuta alle ore 15.55 ed ha avuto una magnitudo di 2.7, la seconda alle 16.04 di 3.0 e la terza alle 16.13 di 3.6. La sequenza sismica è stata avvertita dalla popolazione, numerose sono state le chiamate ai Vigli del Fuoco, per ora non si registra alcun danno a persone o cose.

Intanto, in molti sono scesi in strada per lo spavento, la scossa è stata avvertita nei vari comuni a 20 km dall’epicentro.