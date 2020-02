0 Facebook E’ minorenne lo studente costretto a rimanere in Cina per la febbre Cronaca 3 Febbraio 2020 16:01 Di redazione 1'

E’ un ragazzo di 17 anni la persona che non è potuta rientrare dalla Cina in Italia assieme ai 56 connazionali che sono tornati questa mattina. Erano tutti bloccati a Wuhan città in quarantena, luogo in cui si è sviluppato il coronavirus.

In un primo momento si era parlato di un giovane di vent’anni, ma in realtà è uno studente diciassettenne l’italiano che a causa di una febbre non è potuto salire sul volo che dalla Cina l’avrebbe riportato in Italia. Dopo aver bloccato il suo rientro, il ragazzo è stato sottoposto al test per comprendere se ha contratto o meno il coronavirus.

Pare che il ragazzo, portato presso l’Ambasciata italiana, sia tranquillo e stabile. Come comunicato da Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di Crisi della Farnesina: “Ha fatto il test e domani dovremmo avere il risultato. La sua situazione e’ abbastanza calma, e’ curato da due signore italiane in un appartamento dell’ambasciata che è costantemente in contatto con lui“.