Paziente ricoverato allo Spallanzani in Rianimazione, negativo al test: “Non è coronavirus”

I test effettuati sul paziente che era stato ricoverato questa mattina all’Istituto Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo. L’uomo, di origini europee, era stato ricoverato in Rianimazione e si temeva potesse aver contratto il virus asiatico.

Non si tratta, però, di coronavirus. A comunicarlo è stato l’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio: “Ci e’ stato appena comunicato dal Laboratorio di virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri presso l’Istituto Spallanzani e’ risultato negativo al test del nuovo Coronavirus“.

Intanto sono atterrati oggi in Italia i 56 connazionali che erano in quarantena a Wuhan, dieci di loro avrebbero scelto di restare in Cina. Sottoposti alle visite di routine, starebbero tutti bene.