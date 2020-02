0 Facebook Aversa, movida di sangue: supere rissa e poi tre accoltellati Cronaca 3 Febbraio 2020 14:11 Di redazione 1'

Prima c’è stato un forte diverbio. Un litigio sfociato presto in violenza e guerriglia. Dalle minacce, dagli insulti e dagli spintoni si è poi arrivati alle mani. Così è scoppiata una rissa che però poi è degenerata.

Infatti, in via Sergio ad Aversa (in provincia di Caserta) tre giovani sono stati accoltellati. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Come riportato da Cronache di Caserta, le vittime sono state soccorse e trasportate presso l’ospedale Moscati.

In strada, intanto, si era scatenato il panico vista la presenza di molti altri ragazzi. Sul caso indagano le forze dell’ordine.