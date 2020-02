0 Facebook Miracolo in Cina, madre infetta da coronavirus partorisce bimba sana: negativa ai test Cronaca 3 Febbraio 2020 18:08 Di redazione 2'

E’ nata il 30 gennaio da madre infettata da coronavirus nell’ospedale cinese di Harbin ed è stata dichiarata fuori pericolo. Dopo essere stata in quarantena per qualche giorno, finalmente è arrivata una buona notizia, la piccola non ha contratto il virus.

Una storia che ha fatto il giro del mondo e che ha come scenario la provincia di Heilongjian, colpita da diversi casi di coronavirus. La madre, com’è stato raccontato in una conferenza dal vicepresidente dell’ospedale di Harbin Na Hui, era giunta in ospedale incinta di 38 settimane, aveva la temperatura a 37.3 gradi. Dopo i primi accertamenti, è stato scoperto che la signora aveva contratto il coronavirus. L’è stato subito fatto un cesareo d’urgenza, la neonata è stata immediatamente sottoposta ai test di routine, ma i risultati hanno dato esito negativo, la piccola è sana.

A comunicare la notizia è stato il China Daily, che in un lungo tweet ha pubblicato anche la foto delle piccola: “Una donna incinta infettata dal nuovo coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, il 30 gennaio. Dopo alcuni giorni di quarantena e osservazione, sia la madre che la piccola sono in condizioni stabili”.

Il tweet del China Daily