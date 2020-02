0 Facebook Dramma nel Casertano, Gricignano piange la scomparsa di Vincenzo Santagata News 3 Febbraio 2020 18:26 Di redazione 1'

Un triste lutto ha colpito la comunità di Gricignano di Aversa,è morto Vincenzo Santagata. Enzo, come lo chiamavano amici e parenti, aveva 66 anni e viveva da tempo in Emilia Romagna per motivi di lavoro.

Era ricoverato da un po’ presso l’ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, la famiglia aveva sperato che potesse salvarsi, ma purtroppo non è andata così. Lascia la moglie Giuseppina e i due figli. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nel comune del Casertano, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano.

L’ultimo saluto sarà nella sua terra, la salma, infatti, giungerà in giornata. I funerali si terranno nella giornata di martedì presso la parrocchia S. Andrea Apostolo di Gricignano. In queste ore sono moltissimi i messaggi che stanno circolando sui social da parte di chi ricorda Enzo con grande affetto.