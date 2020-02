L’icona dell’hard Milly D’Abbraccio svela particolari piccanti a proposito dell’ex fidanzato Antonio Zequila. In un’intervista a Novella 2000, Milly D’abbraccio è andata ben oltre i segreti dell’ormai superata storia d’amore con lo sciupafemmine partenopeo, sostenendo che nei suoi slip abiterebbe una creatura in grado di competere con Rocco Siffredi.

L’ex pornoattrice ha poi pregato Alfonso Signorini di invitarla al Grande Fratello Vip. “Fatemi entrare nella casa per incontrare Antonio, ci eravamo sempre tenuti in contatto anche dopo esserci lasciati ma purtroppo non ci sentiamo e vediamo da 10/15 anni, per questo voglio entrare in casa per fargli una sorpresa! – La Milly nazionale prosegue con il racconto – Eravamo molto legati, poi ci siamo lasciati perché lui era molto preso dalla sua carriera di attore, dalla sua bellezza alla Dorian Gray e dal suo essere esageratamente narciso e io mi sono lanciata nel mondo dell’hard, per questo le nostre strade si sono divise”. “Io lo conosco bene ed è difficile da comprendere, per questo nella casa viene spesso frainteso – dice riferendosi a diversi episodi molto criticati, tra cui una battuta sulla vicentina Paola Di Benedetto – ma io so che è un bravo ragazzo”.