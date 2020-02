0 Facebook Vergogna a Giugliano, abusava delle figlie a casa della nonna: condannato a 10 anni Cronaca 3 Febbraio 2020 17:40 Di redazione 1'

Abusava delle figlie di 9 e 13 anni mentre erano a casa della nonna, uomo di 47 condannato a 10 anni. Il padre-orco di Giugliano aveva abusato ripetutamente delle sue figlie mentre si trovavano a casa della nonna paterna.

I fatti avvenivano tra il 2013 e il 2017, l’uomo divorziato dalla moglie, aveva il permesso di vedere le figlie solo in alcuni orari e a casa di sua madre, dove lui alloggiava. A riportare la notizia è stato il sito Croncaflegrea. Il padre-orco quando la madre andava a dormire, abusava delle sue figlie. E’riuscito ad agire indisturbato per quattro anni, finché la più piccola delle bambine non ha avuto il coraggio di raccontare le violenze alla madre.

Gli stupri sono stati confermati dalle visite ginecologiche effettuate nell’ambito dell’indagine. L’uomo è stato arrestato nel marzo del 2018 e venerdì 31 gennaio è arrivata la condanna della quinta sezione della Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, 10 di carcere e l’obbligo a risarcire le vittime.