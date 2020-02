0 Facebook Luigi Favoloso contro Loredana Fiorentino in diretta: la D’Urso si infuria, cosa vuole la madre del ragazzo? Spettacolo 3 Febbraio 2020 09:18 Di redazione 2'

Continua la querelle tra Luigi Favoloso e sua madre, Loredana Fiorentino. Sembra impensabile è invece madre e figlio davvero si stanno scontrando in diretta televisiva come se fossero due acerrimi nemici. A ospitarli è ancora una volta Barbara D’Urso nel suo programma serale della domenica. Nel corso della puntata si è parlato anche della relazione con Nina Moric e delle accuse dell’ex modella nei confronti del ragazzo, ma a tenere banco è stato il siparietto di madre e figlio.

Tutto partirebbe dalle accuse che Favoloso fa a sua madre, secondo cui la donna avrebbe mentito quando lui è scomparso, probabilmente per avere un po’ di notorietà. “Perché lo fai? Perlomeno ti pagano?“, questa la domanda di Luigi a Loredana. Il figlio ha continuato a chiederle per quale motivo avesse mentito in diretta televisiva – fingendo di aver ricevuto una sua mail in quel momento, quando lui l’aveva inviata giorni prima – verte tutto su un’ospitata di Loredana da Federica Panicucci.

Sulla questione è intervenuta anche Barbara D’Urso, che l’ha attaccata velatamente per non aver detto la verità: “Tu hai fatto la pantomima – dice la D’urso – in un programma televisivo”. Intanto, la madre di Luigi, sotto accusa su due fronti, ha provato a giustificarsi dicendo di essere stata confusa da alcune persone.

A un certo punto arriva la richiesta del figlio: “Mamma io sono accusato di cose ai fini legali molto gravi, può togliermi dall’imbarazzo almeno di queste cose. Hai fatto delle robe … hai venduto le mie foto? Voglio solo che ti dica la verità”. Ma la donna ha continuato a ripetere di essere stata confusa, un’ipotesi remota, anche perché non si sa da chi. E intanto sono in molti a chiedersi dove voglia arrivare Loredana Fiorentino, accusata da gran parte del pubblico di aver mentito a tutti per essere invitata nei programmi televisivi.