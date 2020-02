0 Facebook Dramma in provincia, non rispondeva alle chiamate: uomo trovato morto in casa Cronaca 3 Febbraio 2020 09:34 Di redazione 1'

Era da qualche giorno che provavano a mettersi in contatto con lui ma non ricevevano nessuna scoperta. Così alcuni conoscenti hanno allertato i carabinieri che poi hanno fatto la macabra scoperta. E’ accaduto a Castel Volturno, un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento in via Sassari.

A dare la notizia è stato Edizionecaserta.it, quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato il corpo dell’uomo riverso in terra e privo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno potuto solo accertare l’avvenuto decesso. Restano da chiarire le cause della morte.

L’ipotesi è che la vittima possa aver avuto un malore, probabilmente un infarto, ed è morto. Trovandosi solo in casa non avrà potuto allertare i soccorsi. Sotto choc i conoscenti dell’uomo che scongiuravano l’idea che potesse essergli accaduto qualcosa di brutto.