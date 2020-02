0 Facebook Sanremo, tutto pronto per la prima serata: ecco i favoriti per i Bookmakers Spettacolo 3 Febbraio 2020 18:29 Di Marta Ricciardi 3'

Tutto pronto per la prima serata dell’attesissimo Festival di Sanremo 2020, giunto ormai alla sua Settantesima edizione.

Domani 4 febbraio, alle ore 20:30, su Rai1, Amadeus e le sue discusse quanto magnifiche co-conduttrici, entreranno nelle case di milioni di italiani.

Ad affiancare il padrone di casa, durante la prima delle cinque serate del Festival più amato dallo Stivale, saranno Diletta Leotta, con i suoi 6 milioni di followers su Instagram, conturbante conduttrice televisiva e radiofonica e Rula Jebreal, giornalista palestinese naturalizzata, conduttrice (Annozero) ed opinionista.

Tra gli ospiti della prima serata abbiamo il cast del film “Gli Anni Più Belli” di Gabriele Muccino, l’amatissimo Pier Francesco Favino, il quale ha da poco regalato al cinema una magistrale interpretazione di Bettino Craxi nel film “Hammamet“, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Arriverà poi sul palco dell’Ariston Emma Marrone, la quale darà vita ad una esibizione live di vari pezzi del suo ultimo album “Fortuna“.

Grandissima è poi l’attesa per Tiziano Ferro (ospite fisso per tutte e cinque le serate) e la strabordante simpatia di Fiorello. “Dulcis in fundo“, Amadeus accoglierà sul palco la coppia per cui la felicità è “un bicchiere di vino con un panino“, Al Bano e Romina Power, per la presentazione di un loro brano inedito.

Arriviamo al vivo della kermesse musicale, durante la prima serata si esibiranno 12 delle 24 canzoni in gara più 4 delle 8 Nuove Proposte. Calcheranno per primi il palco dell’Ariston: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Riki e Rita Pavone. Le Nuove Proposte saranno gli Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Le canzoni portate dai Big, verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, i 2 vincitori delle sfide dirette passeranno alla semifinale di venerdì 7 febbraio; gli altri 2 saranno eliminati.

Anche quest’anno, il Festival di Sanremo non è sfuggito alle logiche degli scommettitori ed i bookmakers stanno pubblicando all’impazzata le proprie quote. Sia per Snai che per Eurobet il favorito numero uno è Anastasio, vincitore della 12ª edizione di X-Factor (ambe due le piattaforme lo propongono a quota 5).

Al secondo posto segue la rivelazione del 2019 Achille Lauro, poi Alberto Urso. In rialzo, nelle ultime ore le quotazioni dei Pinguini Tattici Nucleari (15). Stesse possibilità per il bis di Francesco Gabbani, che rientra a tre anni di distanza dal trionfo sanremese di “Occidentali’s Karma“.

Quotato bene anche il grande ritorno di Irene Grandi con la sua “Finalmente io” (assente da Sanremo da 5 anni). Non sembrano entusiasmare particolarmente, almeno per ora, i ritorni di Big quali Tosca (dopo 13 anni) e Rita Pavone. Junior Cally, che ha scatenato molte polemiche ancor prima di esibirsi, è quotato a 30.

Non ci resta che attendere gli sviluppi di questo 70° Festival di Sanremo, che siamo certi, non sarà privo di polemiche, gaffe e soprattutto (si spera) buona musica italiana. Del resto, come cantava il grande Rino Gaetano in un Sanremo di ben 42 anni fa (28 gennaio del 1978) “Chi vivrà vedrà” (“Gianna”).