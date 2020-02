0 Facebook Barbara D’Urso e la rivelazione hot in puntata su Raz Degan: la sorpresa del pubblico. News 3 Febbraio 2020 13:41 Di redazione 2'

A Live non è la D’Urso può accadere davvero di tutto. La conduttrice Barbara D’Urso questa volta si è divertita a prendersi gioco del pubblico, lasciandosi andare a una confessione che in un primo momento ha sorpreso non poco.

Ospite in studio Raz Degan, che è stato preso di mira da Alba Parietti. La show girl l’ha definito un narcisista che avrebbe sfruttato la sua relazione con Paola Barale per vincere l’Isola dei Famosi. Il bel attore, però, non c’è stato e ha immediatamente risposto a tono: “Mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei. Quando sono stato sull’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Quando siamo stati all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava”.

Ma è la frase finale di Barbara D’Urso il vero colpo di scena della puntata. La conduttrice a un certo punto ha detto: “Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme”. Un’esclamazione che ha sconvolto non poco il pubblico, sorpresa che è durata poco per la D’Urso ha spiegato che si trattava solo di fiction, considerato che in passato hanno recitato assieme.