Un operaio di 58 anni, originario di Benevento, ha perso la vita questa mattina in un cantiere a Benevento. L’uomo stava lavorando all’interno della stazione ferroviaria centrale, quando è precipitato da un’impalcatura, morendo sul colpo.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, infatti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’impatto al suolo è stato troppo violento e non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore, Maria Colucci, che ha effettuato un sopralluogo. Gli investigatori hanno fatto tutti i rilievi del caso e hanno provveduto a sequestrare l’area interessata dall’incidente. La salma della vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale Rummo.