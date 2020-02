0 Facebook Trema la terra al Sud Italia, scossa di terremoto in provincia di Catanzaro Cronaca 2 Febbraio 2020 11:22 Di redazione 1'

Paura questa mattina in Calabria, la terra è tornata a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 07.51 di questa domenica mattina ad Albi, in provincia di Catanzaro, a 4 km di profondità. A riportare la notizia è stato l’Istituto Italiano Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di diversi comuni nel Catanzarese da Taverna a Fossato Serralta. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, ma per fortuna per ora, non si registrano danni a persone o cose.

Negli ultimi tempi sono diverse le scosse di terremoto registrate in Calabria, secondo gli esperti si tratterebbe della normale attività sismica della regione, che non dovrebbe destare particolare preoccupazione.