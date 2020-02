0 Facebook Disperso da mercoledì, trovato morto Mattia Fiaschini: aveva 24 anni News 2 Febbraio 2020 11:02 Di redazione 1'

Si erano perse le sue tracce da mercoledì ed è stato ritrovato morto. Mattia Fiaschini, 24 anni ed originario di Cesenatico, si trovava in Australia ed era andato a fare un’escursione sulle Blue Mountains.

Il suo corpo, privo di vita, è stato ritrovato questa domenica alle 14.30, orario locale dell’Australia. La notizia del tragico ritrovamento è stata data dalla polizia sul loro sito online, si legge: “L’uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare nel bush vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14,30 (domenica 2 febbraio 2020), un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, vicino a Blackheath.È in corso un’operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto per il medico legale”.

Mattia si era trasferito da all’incirca un anno a Sydney, dove aveva trovato un lavoro come cameriere. Appassionato di escursioni e trekking si era diretto sulle Blue Mountains per fare un’escursione, ma qualcosa deve essere andato storto. Quando giovedì non si è presentato a lavoro è immediatamente scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche, poi c’è stata la tragica scoperta.